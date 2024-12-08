«الدبيبة» يعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2025 – 2035

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2025-2035، التي أعدها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.



ونقل المكتب الإعلامي عن الدبيبة قوله، خلال حفل الإطلاق الذي أقيم اليوم الأحد، إن الأمن الغذائي يُعد أولوية وطنية قصوى، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا.

وأكد الدبيبة أن الحكومة ملتزمة بتوفير الموارد والدعم اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وبناء نظام غذائي مستدام.

ودعا رئيس الحكومة إلى تظافر الجهود بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، لضمان تحقيق رؤية الاستراتيجية المستقبلية وتحويلها إلى واقع ملموس.

وتتضمن الاستراتيجية 174 مشروعًا و65 برنامجًا موزعة على 4 محاور رئيسية، كتوفير الغذاء، والوصول إلى الغذاء، والاستفادة من الغذاء، وتحقيق الاستقرار.