«الدبيبة» يعرب عن دعمه لجهود التوحيد التي تحدّث عنها «باتيلي»

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن دعمه جهود التوحيد، التي تحدث عنها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

ورحب الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء، بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي حول التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار للوصول للانتخابات.

وتابع الدبيبة قائلا: «فلنمض جميعا نحو تحقيق إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي»، بحسب قوله.