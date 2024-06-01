الدبيبة يعرض أمام الجالية نتائج زيارته إلى الصين

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أمس الجمعة، أوضاع الجالية الليبية بجمهورية الصين الشعبية، خلال لقاء عقده في مقر السفارة الليبية في الصين، بحضور القائم بالأعمال الليبية خالد السائح وعدد من العاملين بالسفارة.

وقدم السائح موقفا حول دور السفارة في متابعة أوضاع الجالية والخدمات المقدمة، مشيدا بدور مصلحة الجوازات والجنسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية في معالجة ملف إصدار جوازات السفر، من خلال محطة الإصدار التي ساهمت في معالجة أوضاع عدد كبير من أبناء الجالية.

وقدم أفراد الجالية مذكرة توضيحية للدبيبة، بشأن عدد من المطالب التي ستساهم في تحسين الخدمات، إلى جانب مطالبتهم بمتابعة أوضاع السجين الليبي محمد عامر، وفتح خط مباشر بين الصين وليبيا.

وأوضح رئيس الوزراء لأفراد الجالية، نتائج اجتماعاته مع المسؤولين الصينيين، وأولها مناقشة نقل السجين لقضاء مدة محكوميته في ليبيا، والتنسيق لفتح خط جوي مباشر، وتسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني البلدين، ومتابعة عودة الشركات الصينية للمساهمة في المشاريع التنموية التي تشهدها ليبيا، وتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لمتابعة ما اتُّفق عليه.

وأكد الدبيبة، أن دور السفارة هو الاهتمام بالجالية ومعالجة أوضاعها والوقوف على مشاكلها وحلها.