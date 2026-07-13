الدبيبة يعزي أمير قطر بوفاة والده الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني»

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة والده الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأعرب عبد الحميد الدبيبة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أمير دولة قطر، والأسرة الحاكمة، والشعب القطري، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه والشعب القطري الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء الليبي خلال تقديم واجب العزاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا ودولة قطر، مشيرًا إلى أهمية الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى الدوحة في إطار تقديم التعازي الرسمية بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، الذي تولى قيادة البلاد خلال مرحلة شهدت تطورات سياسية واقتصادية بارزة.

هذا وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم دولة قطر عام 1995، وشهدت فترة حكمه توسعًا في حضور قطر الإقليمي والدولي، قبل أن يسلم السلطة إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2013.

وترتبط ليبيا وقطر بعلاقات سياسية واقتصادية، إضافة إلى تعاون في عدد من الملفات الإقليمية.