الدبيبة يعزّي برحيل قامة إعلامية بارزة

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الوسط الإعلامي والثقافي في ليبيا عامة، والأسرة الصحفية خاصة، بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الكاتب والصحفي المهني المهدي يوسف كاجيجي، أحد أبرز رموز الصحافة الليبية المعاصرة، والذي وافته المنية بعد مسيرة مهنية وثقافية حافلة بالعطاء والإسهام الوطني.

وأكد رئيس الحكومة أن الفقيد كان من الأسماء البارزة في المشهد الصحفي الليبي، حيث عُرف بمسيرته الإعلامية الممتدة التي ترك خلالها بصمة واضحة في العمل الصحفي والثقافي.

وأضاف أن الكاتب والصحفي الراحل المهدي يوسف كاجيجي تميز بالالتزام المهني العالي، ودماثة الخلق، والتواضع، إضافة إلى حضوره الفاعل في الوسط الإعلامي، حيث أسهم عبر قلمه وإنتاجه الصحفي في ترسيخ إرث مهني وثقافي ظل حاضرًا في ذاكرة زملائه ومحبيه وتلاميذه.

واختتم الدبيبة بيانه بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه والأسرة الصحفية جميل الصبر والسلوان.