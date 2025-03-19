«الدبيبة» يعقد اجتماعاً مع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعينين حديثاً

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعينين حديثا، والتي تشمل أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وذلك في إطار متابعة الأداء التنفيذي لهذه المؤسسات ودورها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وناقش الحاضرون “التوجهات العامة للحكومة في مجال البنية التحتية، وآليات تسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية”.

وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس الحكومة، “بالشكر للإدارات السابقة على جهودها خلال الفترة الماضية، مشيدا بما أنجزته من مشروعات وما بذلته من جهود في مختلف القطاعات”.

كما وجه الدبيبة، “الإدارات الجديدة بضرورة الالتزام باستراتيجية الحكومة التي تقوم على الكفاءة، والشفافية، وتسريع الإنجاز، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق التنمية المستدامة”.

وأكد الدبيبة، أن “المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الأجهزة تتطلب مضاعفة الجهود وتطوير الأداء الإداري والفني، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعيق تنفيذ المشروعات، مشددا على أن الحكومة لن تقبل بأي تأخير أو تقصير في إنجاز المشاريع الحيوية التي تلامس حياة المواطنين”.

كما أشار الدبيبة، إلى أن “متابعة التنفيذ ستكون مستمرة وفق آليات رقابية دقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب التزامًا جادًا بتنفيذ الخطط التنموية وفق معايير واضحة، لضمان تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية تلبي تطلعات الشعب الليبي”.

هذا “وحضر الاجتماع وزير التخطيط المكلف، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية”.