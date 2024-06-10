«الدبيبة» يعقد اجتماعا لمتابعة الخطة التنموية للعام 2024

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا “لمتابعة الخطة التنموية للعام 2024، ودعم التنمية المحلية”.

ووجه الدبيبة، “بضرورة دعم البلديات في الجانب التنموي وفق ضوابط وزارة الحكم المحلي في التعاقد والتنفيذ، والتركيز على استكمال المشاريع الجارية وفق الجداول الزمنية المعتمدة”.

وشدد الدبيبة، “على ضرورة أن تكون الإجراءات التعاقدية وفق الأسعار النمطية المعتمدة وبموافقة الجهات الرقابية، والإفصاح عن كافة الإجراءات، وضرورة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مدارس المستقبل وتنفيذ 1000 مدرسة جديدة للمساهمة في تحسين البنية التعليمية”.

من جهته، قدم وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، “موقفا بشأن تقييم المشروعات التنموية عن العام 2023، ونسب الإنجاز المالية والفنية والصعوبات التي تواجه عددا منها”، مشيرا إلى أن “خطة العام 2023 تضمنت 2192 مشروعا منها 1060 مشروعا جديدا تركزت على استكمال مشروعات المدارس المتوقفة منذ سنوات، والمرافق الصحية بكافة مستوياتها”.

وفي ختام الاجتماع، جرى بحث الخطوات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لدعوة الشركات الصينية المتعاقد معها، واستكمال المناقشات الفنية والتعاقدية وفق نتائج زيارة رئيس الوزراء للصين.

هذا وحضر الاجتماع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل وزارة التخطيط مصباح صقر، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج.

عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اجتماعا مساء اليوم لمتابعة الخطة التنموية للعام 2024، ودعم التنمية المحلية، بحضور… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٩ يونيو ٢٠٢٤