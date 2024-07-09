«الدبيبة» يتابع خطة مصلحة التخطيط العمراني

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة وتقييم خطة مصلحة التخطيط العمراني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد الدبيبة على أهمية التخطيط العمراني في التنمية والاستقرار، موضحا أنه لن تكون هناك تنمية محلية ومستدامة دون مخططات عمرانية معتمدة في كل المستويات، إلى جانب التركيز على تنفيذ خطة آنية باعتماد مخططات جديدة وتحديث أخرى تواكب خطة التنمية الطموحة في البلديات التي تشهد توسعا عمرانيا.

وبدوره، قدم رئيس مصلحة التخطيط العمراني موقفا حول الخطة المقترحة للعام 2024 في المستويين الآني والمستقبلي، مؤكدا عزم مجلس الإدارة على معالجة التأخر في اعتماد المخططات وفق رؤية علمية وعملية تساهم في التنمية.

ووجه الدبيبة بضرورة التعاون بين مصلحة التخطيط العمراني ومصلحتي السجل العقاري وأملاك الدولة، ووضع خطة عمل تساهم في إعداد مخططات معتمدة، وتفعيل السجل العقاري ليكون مساندا قانونيا لإجراءات التخطيط العمراني ودعم القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري من خلال هذه الإجراءات.