«الدبيبة» يعقد اجتماعا مع منظمة مرضى «ضمور العضلات»

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبيدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع منظمة مرضى “ضمور العضلات”.

وأصدر الدبيبة، “تعليماته بتوفير المعامل الجينية الخاصة بمرضى “ضمور العضلات” وعائلاتهم، والبدء بإجراءات توريدها مع ضرورة الاستمرار في إجراء التحاليل الجينية للمرضى وعائلاتهم وفق السياق المتبع، واستكمال علاج الحالات البالغ عمرها أقل من سنتين بشكل عاجل”.

وشدد “على جهاز الإمداد الطبي ولجنة العطاء العام بالعمل الجاد في توفير الأدوية التخصصية والعامة، المتعلقة بهذا المرض من خلال الشركات المُصنعة”.

كما وجه الدبيبة، “بضرورة تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بالداخل، من خلال الاتفاقية التي أبرمها جهاز تطوير الخدمات العلاجية مع إحدى الشركات المتخصصة، وإعطاء الأهمية لهذا البرنامج”.

من جهتها، قدمت المنظمة، “عرضا أوضحت فيه أوضاع مرضى “ضمور العضلات” ومطلبهم بإعادة فتح التحاليل الجينية الخاصة بالمرضى، وتوفير الحقن الجينية والأدوية التخصصية، إلى جانب تحسين المرتبات التضامنية لعائلات المرضى، وتقديم الإعانة المنزلية”، مشيدين “باهتمام الحكومة بهذا الملف وتوفيرها الأدوية، وتسليط الضوء عليه في عام 2021، مشيرين إلى أن عدد الحالات وصل إلى 793 حالة مرضية”.

هذا وحضر الاجتماع، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح، ورئيس لجنة العطاء العام، ورئيس جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومدير العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اجتماعا مع منظمة مرضى #ضمور_العضلات، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المُكلف… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤