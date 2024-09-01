«الدبيبة» يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة انطلاق العام الدراسي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمتابعة الاستعدادات انطلاق العام الدراسي بكافة مراحله العام والجامعي والتقني.

وضم الاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيلي وزارة التربية والتعليم، ومدير عام جهاز تنمية تطوير المراكز الإدارية، والمركز الوطني للامتحانات، ومصلحة المرافق التعليمية، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إلى جانب مديري إدارة الجامعات والدراسات العليا بوزارة التعليم العالي، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة، فقد أكد الدبيبة في بداية الاجتماع على جملة من التعليمات للوزارات المعنية أولها اعتماد رزنامة الخطة الدراسية للعام الدراسي العام والعالي، والإعلان عنها بكل تفاصيلها وصرف الميزانية التشغيلية واستكمال توريد وتوزيع الكتاب المدرسي والمهني على المؤسسات التعليمية والتدريبية وتأثيث المدارس الجديدة بكامل مرافقها هذا في ما يخص التعليم العام.

ووجه الدبيبة وزراتي التعليم العالي والتقني بتسوية الأوضاع الإدارية والتقنية للمعيدين وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن علاوات التميز مقابل الأداء لأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم الدراسات العليا بالداخل وصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس وإجراء الصيانات العاجلة للكليات والمعاهد العليا لاستقبال طلابها.

بدوره قدم مدير مركز المناهج سيف النصر بالحسن موقفا حول طباعة توزيع الكتاب المدرسي، مؤكداً توريد 92% من الكتاب المدرسي والمهني وجاري استكمال الباقي قبل بداية العام الدراسي.

كما قدم مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية موقفًا عن المدارس الجديدة المستهدف تفعيلها قبل بداية العام وعددها الإجمالي (214) مدرسة ضمن خطة الجهاز السنوية، مظمئناً بأن الأثاث المدرسي والمكتبي للمدارس الجديدة متوفر، وسيتم تركيبه قبل بداية العام الدراسي، مؤكدا أن خطة الجهاز تشمل 41 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي 2024.

وقدم القيب موقفا بشأن انطلاق العام الدراسي الجامعي، مؤكدا أن الأول من سبتمبر هو موعد عودة أعضاء هيئة التدريس لكلياتهم، على أن ينطلق العام الدراسي الجامعي والتقني في 29 سبتمبر الجاري، بعد أن تتم مرحلة تنزيل المواد الدراسية وتوزيع الجداول على أعضاء هيئة التدريس.

هذا ووجه رئيس الحكومة وزارة المالية باستكمال الإجراءات المتعلقة بالمعيدين وأعضاء هيئة التدريس من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2024، بشأن صرف علاوة التمييز مقابل الأداء والساعات التدريبية المستهدفة من كل عضو هيئة التدريس.

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة التخطيط باستكمال التفويضات المالية المتعلقة بمستحقات أعضاء هيئة التدريس بعد التأكد من صحة البيانات، مشدداً على ضرورة أن تنشر الجامعات والوزارات قوائم المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس بشأن مستحقات الدراسات العليا.

وأكد الدبيبة في ختام الاجتماع متابعته الدائمة والمستمرة ودعمه للخطوات الصحيحة التي تتخذها الوزرات المعنية باعتبار أن التعليم بكل مراحله هو أساس التطور والإصلاح للمجتمع.