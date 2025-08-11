الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة أزمة الوقود

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة أزمة الوقود الراهنة وسبل معالجتها.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن الملف يُمثل أولوية وطنية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، ويتطلب تحركا عاجلا وتنسيقا مباشرا بين الجهات المعنية.

وقدمت شركة البريقة خلال الاجتماع، تطمينات بتوافر كميات كافية من الوقود، مع استمرار تدفق البنزين ووصول بواخر محملة به إلى موانئ مصراتة وطرابلس والزاوية، كما استعرض الاجتماع تقارير حول حجم المخزون وخطط الشحنات القادمة.

وتم الاتفاق على بدء توزيع عاجل من المستودعات، وتفعيل نظام تتبع رقمي للصهاريج، وضبط عمليات التهريب، وضمان توفير الديزل للمرافق الحيوية وقطاع الكهرباء، إلى جانب تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة خلال 72 ساعة.

كما وجه الدبيبة وزارة الداخلية بضبط الأمن داخل محطات الوقود، والإشراف على عملية التوزيع، وحماية شاحنات نقل الوقود حتى وصولها إلى وجهاتها.

وحضر الاجتماع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، ووزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، إضافة إلى مجلس إدارة شركة البريقة.