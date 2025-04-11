«الدبيبة» يعقد سلسلة لقاءات في تركيا.. مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة رفيعة المستوى شملت عددا من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وعلى هامش المنتدى، “عقد الدبيبة، سلسلة لقاءات ثنائية، شملت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والرئيس السوري أحمد الشرع، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وتركزت هذه اللقاءات “على مناقشة ملفات التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع الإقليمية، وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات”.

كما التقى الدبيبة، “وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، حيث تناول اللقاء تطورات المسار السياسي في ليبيا، ودور الأمم المتحدة في دعم جهود الاستقرار”.

هذا “ويُعد منتدى أنطاليا منصة استراتيجية للحوار حول أبرز التحديات العالمية في مجالات السياسة والأمن والتنمية، بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية، ومراكز بحثية ومؤسسات فكرية وأكاديمية”.