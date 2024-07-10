«الدبيبة» يعلن إنجاز أعمال الشحن بمحطات في بنغازي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “أنه جرى إنجاز أعمال الشحن بالدائرة رقم 2 (كابل 220) بمحطتي الشمال والحديقة بمدينة بنغازي”.

وأضاف الدبيبة، “أنه تجري إعادة التيار الكهربائي بشكل طبيعي إلى مناطق البلدية”.

وقال: “الشكر لفرق الشركة العامة للكهرباء التي واصلت العمل باحترافية عالية؛ لمعالجة قطع التوصيلات بالمواقع المذكورة”.

الحمد لله.. إنجاز أعمال الشحن بالدائرة رقم 2 (كابل 220) بمحطتي الشمال والحديقة بمدينة #بنغازي، وتجري إعادة التيار… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤