«الدبيبة» يعلن رفع القضاء البلجيكي الحجز عن أصول ليبية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إصدار القضاء البلجيكي حكمًا برفع الحجوزات، التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى مصرف يوروكلير، واعتبرها انتصارًا قانونيًا كبيرًا.

وقال الدبيبة على صفحته فيسبوك: “حققنا اليوم انتصارًا قانونيًا كبيرًا بحكم القضاء البلجيكي برفع الحجوزات، التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى مصرف “يوروكلير”.

وأضاف، “هذه القضية المعقدة، التي استمرت سنوات، كانت تتطلب متابعة دقيقة، وقد قضينا ساعات طوال في اجتماعات مكثفة، مع مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، لمناقشة كل تفاصيلها، ووضع استراتيجية واضحة لضمان حماية هذه الأصول”.

وتابع الدبيبة “هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح قانوني، بل هو خطوة مهمة لتعزيز استقرار اقتصادنا، ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين، وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، مستمرون في الدفاع عن مقدرات ليبيا، والعمل على استثمارها لكل المواطنين”.