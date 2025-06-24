الدبيبة يعلن عطلة «رأس السنة الهجرية» ويستثني امتحانات الشهادة الثانوية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم 295 لسنة 2025، الذي يحدد يوم الخميس 26 يونيو 2025 كعطلة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية 1447هـ. يشمل القرار جميع مؤسسات الدولة والمرافق العامة، مع استثناء المؤسسات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية من العطلة.

ويستثني القرار أيضاً امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025، حيث تستمر هذه الامتحانات في الموعد المحدد رغم العطلة الرسمي، كما يقر القرار بحق العاملين في المرافق المستثناة من العطلة في الحصول على مقابل العمل عن هذا اليوم وفقاً للقوانين المعمول بها.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.