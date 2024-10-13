«الدبيبة» يعلن عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المطلوبة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المطلوبة.

وقال الدبيبة في بيان له: “بفضل الله تعالى وبجهود العاملين في قطاع النفط، بلغ الإنتاج أمس 1,305,059 برميلاً من النفط والمكثفات، عودة الإنتاج السريعة إلى مستوياته المطلوبة أُنجزت بسواعد العاملين الوطنيين في جميع المواقع النفطية، فالشكر موصول لهم، ولكل من أسهم في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المساندة لها”.

وأضافت: “حفظ الله بلادنا الحبيبة من كل سوء، وأنعم عليها بالنماء والاستقرار”.