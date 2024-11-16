«الدبيبة» يعلن نجاح انتخابات المجالس البلدية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نجاح الانتخابات البلدية اليوم بطريقة سلسلة وآمنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو دليل آخر ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة شرطا لإجراء الانتخابات.

وأوضح الدبيبة أن “صناديق الاقتراع التي عبر الليبيون اليوم من خلالها عن إرادتهم وقرارهم في اختيار من سيقوم بتسيير أمور بلدياتهم هي نفس الصناديق التي يستطيعون عبرها اختيار سلطات بلادهم التنفيذية والتشريعية الجديدة، هذه الإرادة يصادرها الممددون لأنفسهم بعدم صياغة قوانين انتخابية عادلة وقابلة للتطبيق”.

هذا وأغلقت جميع مراكز مراكز الانتخاب، عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.

وكانت أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم، عن “فتح جميع مراكز الاقتراع هذا اليوم 16 نوفمبر 2024، لبدء عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى”.

وجاء في البيان: “بتاريخ اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 انطلقت عملية الاقتراع في عدد (352) مركزاً انتخابياً وبعدد (777) محطة اقتراع في عدد (58) مجلساً بلدياً، تحتوي على عدد (186055) ناخباً وناخبة مسجلين في سجل انتخاب المجالس البلدية سيتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار من سيتولى حمل الأمانة عنهم، ونقل مطالباتهم الخدمية والتنموية إلى السلطات التنفيذية”.