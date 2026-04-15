الدبيبة يعيّن وزيراً جديداً لشؤون رئاسة الحكومة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بتكليف محمد بن غلبون وزيرًا للدولة لشؤون رئاسة الحكومة، خلفًا لعادل جمعة الذي شغل المنصب خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة ترتيب بعض الحقائب داخل حكومة الوحدة الوطنية، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري ورفع مستوى التنسيق بين رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء.

وبموجب التكليف الجديد، يتولى محمد بن غلبون مهام التنسيق الإداري والتنظيمي بين رئاسة الحكومة وبقية الوزارات، بما يسهم في دعم انسيابية العمل الحكومي وتحسين آليات اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة، وفق مانقلت وسائل إعلام محلية

ويعكس هذا التغيير الإداري استمرار حكومة الوحدة الوطنية في إجراء تعديلات تنظيمية داخل هيكلها التنفيذي، بهدف رفع مستوى الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة السياسية والإدارية في البلاد.

تشهد حكومة الوحدة الوطنية بين الحين والآخر تعديلات في بعض المناصب الوزارية والإدارية، في إطار إعادة ضبط الهيكل التنفيذي وتعزيز فعالية التنسيق بين مؤسسات الدولة، خصوصًا في الملفات ذات الطابع الإداري والتنظيمي داخل رئاسة الحكومة.