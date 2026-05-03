الدبيبة يفتتح أعمال «اللجنة الكشفية العربية» في ليبيا

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أعمال اللجنة الكشفية العربية التي تنظمها الحركة العامة للكشافة والمرشدات في العاصمة طرابلس، في حدث يُقام لأول مرة في المدينة بمشاركة قيادات كشفية من مختلف الدول العربية.

وأكد رئيس الوزراء، في كلمة خلال مراسم الافتتاح، أن ليبيا ستظل حاضنة لشبابها وللأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن العمل الكشفي يمثل مساحة أساسية لبناء الإنسان، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، والمساهمة في إعداد جيل قادر على المشاركة في صناعة المستقبل.

وشدد الدبيبة على أن الشباب قادرون على الالتقاء والعمل المشترك وتجاوز كل ما يفرق بينهم، لافتًا إلى أن الحركة الكشفية تشكل بيئة تربوية مهمة لترسيخ قيم الانضباط وروح الفريق والعمل التطوعي.

وشهد حفل الافتتاح فقرات كشفية وعروضًا شبابية متنوعة، عكست روح التعاون والعمل الجماعي، وأبرزت دور الحركة الكشفية في تنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وحضر مراسم الافتتاح عدد من وزراء الحكومة الليبية، إلى جانب رئيس اللجنة الكشفية العربية، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، وعدد من رؤساء الجمعيات الكشفية في الدول العربية.

وتأتي استضافة طرابلس لأعمال اللجنة الكشفية العربية في إطار نشاطات إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات الكشفية العربية، وتبادل الخبرات في مجالات العمل الشبابي والتربوي.

وتُعد الحركة الكشفية إحدى أبرز المنصات التربوية غير الرسمية التي تركز على تنمية مهارات القيادة والعمل التطوعي لدى الشباب في العالم العربي.