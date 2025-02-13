«الدبيبة» يفتتح أكثر من 19 مرفقاً صحياً في مختلف أنحاء البلاد

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أكثر من 19 مرفقا صحيا في مختلف أنحاء ليبيا بعد أن جُددت وعادت لها الحياة.

والمراكز التي تم افتتاحها هي:

افتتاح المركز الدولي للجراحات المتقدمة الغرارات- (بتشغيل أسباني).

افتتاح المركز الطبي الحارات.

افتتاح أقسام وتجهيزات جديدة بـ (المستشفى القروي القواسم غريان- مستشفى يفرن- مستشفى اوجله القروي- مستشفى الرياينة- مركز الأمراض السارية بنغازي)

افتتاح 3 عيادات مجمعة (الخمس- الماية- بن وليد)

افتتاح 7 مراكز صحية بـ (الرجبان قصر الحاج- مزو- جادو- الغرارات- العربان- الحرارشة بمنطقة قصر خيار)

افتتاح 2 مراكز غسيل كلى بـ (نالوت- غريان).