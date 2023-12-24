«الدبيبة» يفتتح المجمع الإداري ومبنى الكهرباء في بني وليد

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد_الدبيبة”، اليوم الأحد، المجمع الإداري داخل مدينة بني وليد، بعد اكتمال صيانته، والمبنى الإداري الجديد لدائرة توزيع الكهرباء داخل المدينة، ضمن خطة الحكومة لمشروع عودة الحياة.

وقال رئيس الحكومة خلال الافتتاح: “جئنا هنا لترسيخ فكرة البناء والإعمار ولابد أن يكون لهذه المدينة دور في البناء والمصالحة و التقدم في البلاد”.

وأضاف الدبيبة: “لا يمكن زراعة الحقد والحسد في نفوس أبنائنا ونريد لهم مستقبلا زاهرا بعيدا عن الأوهام”.

#فيديو رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة أثناء افتتاح دائرة توزيع شركة الكهرباء بمدينة #بني_وليد. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣