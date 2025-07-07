«الدبيبة» يفتتح المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، لمتابعة تقدم العمل في هذا المشروع الاستراتيجي للبنية التحتية.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد إسماعيل، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، والاطلاع على تفاصيل المرحلة الأولى التي تُفتتح رسميًا اليوم، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية والزمنية لباقي مراحل التنفيذ.

وشدد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وجودة المواد المستخدمة، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الشركات الليبية دعما لجهود الإعمار الوطني.

ويُنفَّذ المشروع من قِبل ائتلاف يضم شركات مصرية كبرى في مجال البنية التحتية، وهي: أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وشركة نيوم.

وتشمل المرحلة الأولى التي افتُتحت اليوم مقطعًا بطول 6 كيلومترات، يمتد من جزيرة غوط الشعال إلى جسر طريق المطار، ويضم 5 جسور رئيسية، و3 جسور مشاة، وطرقًا خدمية، ما يجعله أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في ليبيا منذ عقود.