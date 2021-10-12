«الدبيبة» يفتتح المرحلة الأولى من توسعة طريق عين زارة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء رفقة وزراء كل من الإسكان والتعمير، الحكم المحل ، الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، إلى جانب عميد بلدية عين زارة المكلف، ورئيس شركة الأشغال العامة، المرحلة الأولى من توسعة ورصف طريق عين زارة من جزيرة دوران الفرناج إلى تقاطع وادي الربيع.

يُشار إلى أن تنفيذ مشروع التوسعة والترصيف ببلدية عين زارة يمتد على طول 16.4 كيلومتر،

كما قام رئيس الحكومة، بتفقد بعض مشاريع “عودة الحياة” في العاصمة طرابلس، في إطار متابعته لتنفيذ واستكمال مشاريع التنمية ضمن هذه الخطة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح المرحلة الأولى من توسعة ورصف طريق عين زارة طرابلس 12 أكتوبر 2021م أفتتح رئيس حكومة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ١٢ أكتوبر ٢٠٢١