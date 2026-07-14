الدبيبة يفتتح المرحلة الأولى من مشروع مصائف «عودة الحياة»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفقة عددٍ من الفئات الشبابية، فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مصائف “عودة الحياة”، في إطار الأنشطة التي تنظمها الحكومة لدعم البرامج الموجهة للشباب.

وبحسب حكومة الوحدة الوطنية، شارك الدبيبة في افتتاح المرحلة الأولى من المشروع إلى جانب الشباب، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بالبرامج والأنشطة التي تستهدف هذه الفئة، وتعزز مشاركتها في مختلف المبادرات المجتمعية.

ويأتي مشروع مصائف “عودة الحياة” ضمن المبادرات التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية، والهادفة إلى توفير برامج وأنشطة مخصصة للشباب خلال الموسم الصيفي، بما يسهم في توسيع مساحات المشاركة والاستفادة من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية.

هذا ويُعد مشروع “عودة الحياة” أحد البرامج التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، ويتضمن تنفيذ مجموعةٍ من المبادرات والأنشطة في عددٍ من القطاعات، من بينها البرامج الموجهة للشباب، في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق الأنشطة الصيفية.