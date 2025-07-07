الدبيبة يفتتح المرحلة الأولى من مشروع «الطريق الدائري الثالث» في طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، ضمن جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية وتخفيف الازدحام المروري في المدينة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري.

ويعد المشروع أحد أضخم مشاريع البنية التحتية التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويمثل خطوة استراتيجية لتحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام داخل العاصمة، عبر ربط أحيائها ومداخلها الرئيسية، ضمن خطة حكومية شاملة لتحديث البنية الخدمية.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، ثمّن الدبيبة جهود كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، وعلى رأسها جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية المنفذة، والمكتب الاستشاري، إلى جانب الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين وعمال.

كما أشاد بتعاون المواطنين وتفهّمهم خلال فترة تنفيذ المشروع، معتبراً أن صبرهم ودعمهم شكّل حافزًا حقيقيًا لإنجاز هذا العمل الحيوي.

وأوضح رئيس الحكومة أن المرحلة الأولى تمتد من جزيرة غوط الشعال حتى طريق المطار، بطول 6 كيلومترات، وتشمل 3 حارات في كل اتجاه، و12 كيلومترًا من الطرق الخدمية، إضافة إلى 4 جسور للسيارات، و3 جسور للمشاة، ومنظومة حديثة لإنارة الطريق وتصريف مياه الأمطار.

وأكد الدبيبة أن المشروع سيساهم في تقليل الازدحام، وتحسين السلامة المرورية، وتقصير زمن التنقل داخل العاصمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير البنية التحتية في طرابلس ومختلف المدن الليبية.

وشدد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الكبرى رغم التحديات، معتمدة على الإرادة الوطنية والإمكانات المحلية، إلى جانب الشراكات الإقليمية.

وفي ختام كلمته، دعا الدبيبة المواطنين إلى الحفاظ على الطريق، معتبراً أن الإنجاز مسؤولية جماعية، ومؤكداً أن هذا المشروع ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة من البناء والتطوير لخدمة طرابلس وكل ليبيا.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يفتتح المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث.، بالعاصمة #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٧ يوليو ٢٠٢٥