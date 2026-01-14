الدبيبة يفتتح «جسر صلاح الدين».. خطوة جديدة نحو تنمية العاصمة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن افتتاح جسر صلاح الدين ضمن مشاريع تطوير المنطقة المحورية، مؤكّدًا أن هذه المشاريع تعكس جهود الحكومة في إعادة الاعتبار للمنطقة وتعزيز التنمية الحضرية.

وقال الدبيبة: “سعيد جدًا بافتتاح جسر صلاح الدين الذي سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلة الازدحام المروري بالمفترق، ويجعل المنطقة محورًا للتنمية وعودة الحياة”.

وأضاف أن الجهود الحكومية تتضمن مشاريع متكاملة تشمل:

* جسر صلاح الدين بكامل مرافقه وطرقه الخدمية.

* جسور ومفترق صلاح الدين ضمن مشروع الدائري الثالث الذي سيربط جنوب المدينة بشمالها.

* طريق صلاح الدين – قصر بن غشير – ترهونة الاستراتيجي.

* تطوير وصيانة البنية التحتية وعمارات صلاح الدين المهملة منذ عقود، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والخدمات تحت إشراف الأجهزة المختصة.

وشدّد رئيس الحكومة على أن العمل يتم خطوة بعد خطوة بهدوء وإصرار، بهدف توفير واقع أفضل وحياة أسهل لأهالي كل المدن والمناطق الليبية.