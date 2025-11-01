الدبيبة يفتتح عدداً من المشاريع في مصراتة

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، احتفالية افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية والاستثمارية داخل المنطقة الحرة في مدينة مصراتة، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والجهات المعنية.

وتهدف المشاريع الجديدة إلى تعزيز دور المنطقة الحرة كمركز اقتصادي وتجاري مهم في ليبيا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية واللوجستية في البلاد.