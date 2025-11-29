الدبيبة يفتتح فندق «برج الحياة» في طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فندق لانكاستر “برج الحياة” وسط العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والفندقة في البلاد.

ويضم الفندق مرافق فاخرة تشمل غرفا ومطاعم ومراكز ترفيهية، ما يعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية السياحية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات والمواطنين والزوار الأجانب على حد سواء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مشاريع تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والعقارية في العاصمة طرابلس وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وسياحي رئيسي في ليبيا.