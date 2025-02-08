«الدبيبة» يفتتح قسم «صناعة العيون الاصطناعية» في مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قسم صناعة العيون الاصطناعية بالمركز الوطني للأطراف الصناعية في مدينة مصراتة، بحضور رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة.

وخلال جولته داخل المركز، تابع رئيس مجلس الوزراء “آلية عمل القسم والخدمات التي يقدمها، كما اطلع على الإحصائيات الخاصة بعمل المركز الوطني للأطراف الصناعية، وما يقدمه من خدمات لدعم المستفيدين”.

وأكد الدبيبة خلال كلمته، “التزام الحكومة بتوفير أفضل الخدمات الصحية لكافة المواطنين، مع التركيز على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لذوي الإعاقة، بهدف تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع”.

ويأتي افتتاح هذا القسم في “إطار جهود الحكومة لتعزيز الخدمات العلاجية وتطوير قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة في مختلف أنحاء البلاد”.

رئيس مجلس الوزراء يفتتح قسم صناعة العيون الاصطناعية بمصراتة ويؤكد دعم الحكومة لذوي الإعاقة افتتح رئيس مجلس الوزراء،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٥