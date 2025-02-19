«الدبيبة» يفتتح مبنى «فرع وزارة العدل» في مدينة مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مبنى فرع وزارة العدل في مدينة مصراتة، بحضور وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووكيل عام وزارة العدل وشؤون الشرطة القضائية علي اشتيوي، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة بن حامد.

وأكد الدبيبة، خلال الافتتاح “التزام الحكومة بتطوير الخدمات القضائية وتوسيعها في مختلف المدن الليبية، مشيرا إلى أن الفرع الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين”.

كما شدد “على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات القضائية لضمان تقديم خدمات قانونية متميزة”.

ويأتي افتتاح المبنى “ضمن جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة في مختلف أنحاء ليبيا”.

افتتح رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الأربعاء، مبنى فرع وزارة العدل في مدينة #مصراتة، بحضور وزيرة العدل حليمة… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥