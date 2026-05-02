الدبيبة يفتتح معرض «البناء الإفريقي» في مصراتة

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي السادس للبناء والتجهيز، الذي أُقيم على أرض معرض مصراتة الدولي، في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية داخل البلاد.

ويأتي افتتاح هذا الحدث ضمن سلسلة معارض اقتصادية تسعى إلى تعزيز قطاع البناء والتجهيز في ليبيا، وفتح آفاق تعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الأفريقية والدولية، بما يسهم في تنشيط السوق المحلي وجذب الاستثمارات.

وحضر رئيس الحكومة فعاليات الافتتاح الذي يُعد من أبرز التظاهرات المتخصصة في قطاع البناء على مستوى المنطقة، حيث يجمع شركات ومؤسسات تعمل في مجالات الإنشاءات ومواد البناء والتجهيزات الهندسية.

ويُنظر إلى المعرض على أنه منصة لعرض أحدث التقنيات والحلول في قطاع البناء، إضافة إلى كونه فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من داخل ليبيا وخارجها، في ظل توجه حكومي نحو دعم مشاريع الإعمار والبنية التحتية.

ويعكس تنظيم هذا الحدث في مدينة مصراتة الاهتمام المتزايد بتطوير البنية الاقتصادية في المدن الليبية، وتعزيز دور المعارض المتخصصة كأحد أدوات تحريك النشاط التجاري والصناعي في البلاد.