«الدبيبة» يفتتح مقار جديدة في المركز الوطني لتأهيل المدمنين بمصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، عددًا من المقار الجديدة في المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين بمدينة مصراتة، في منطقة الكراريم.

وشملت الافتتاحات مبنى العزل، المكتبة العلمية، المسجد، وعددًا من المقار المستحدثة الأخرى، حيث قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في المشاريع الجديدة قيد التنفيذ.

وخلال الحفل، أكد الدبيبة، على ضرورة دعم المرضى المتعافين ودمجهم في المجتمع بعد تلقيهم العلاج، مشددا على أن الحكومة عازمة على محاربة ظاهرة تجارة المخدرات في جميع أنحاء البلاد.

كما قام الدبيبة، بتسليم بطاقة متعافي لعدد من المرضى الذين أكملوا برامج العلاج والتأهيل، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المركز في مساعدة المدمنين على العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وحضر الحفل وزراء المواصلات محمد الشهوبي، العمل والتأهيل علي العابد، الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، إضافة إلى مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، وعدد من الأطباء والمختصين.

يشار إلى أن المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، تأسس قبل عشر سنوات كقسم تابع لإدارة مكافحة الجريمة في مصراتة، قبل أن يتم نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء في يونيو 2022، ونجح خلال العام الجاري، في تأهيل 2721 مريضًا من مختلف المدن الليبية ودول عربية شقيقة.

افتتح رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية، #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الجمعة، عددًا من المقار الجديدة في المركز الوطني لعلاج… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤