«الدبيبة» يقبل استقالة رئيس مؤسسة النفط ويعيّن بديلاً مؤقتاً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، وافق على استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور فرحات بن قدارة، التي تقدم بها نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل”.

وبحسب بيان المؤسسة، “في هذا السياق، قرر رئيس الحكومة تكليف المهندس مسعود سليمان موسى، عضو مجلس إدارة المؤسسة والرئيس المكلف، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة مؤقتاً، إلى حين انعقاد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد”.

وأكدت المؤسسة “التزامها الكامل بمواصلة العمل لضمان استقرار قطاع النفط وتعزيز دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”.