الدبيبة يقترح تشكيل لجنتين «أمنية وحقوقية» لدعم الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة في طرابلس

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خطابًا رسميًا إلى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، يقترح فيه تشكيل لجنة أمنية عليا تتولى مهمة تأمين العاصمة طرابلس وتنظيم انتشار القوات النظامية، إلى جانب لجنة حقوقية تُعنى بمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

وأكد الدبيبة في خطابه أن هذا المقترح يأتي في إطار السعي لتثبيت الاستقرار الأمني، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة اعتماد هذين المقترحين بشكل عاجل لما لهما من أهمية في فرض سلطة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.

ودعا رئيس الوزراء إلى تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية، لضمان تنفيذ الخطط المقترحة بما يرسّخ الانضباط ويحفظ كرامة المواطنين داخل العاصمة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لدعم الأمن، وبسط سلطة الدولة، وإعادة هيكلة قطاعي الأمن والعدالة وفق أسس قانونية ومهنية.