تاجوراء تودع أحد رجالاتها البارزين.. وفاة الحاج «فوزي مفتاح المعمري»

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بخالص التعازي لأهالي مدينة تاجوراء عامة، ولأسرة الفقيد بشكل خاص، في وفاة أحد رجالات المدينة البارزين وثوارها الأوفياء، الحاج فوزي مفتاح المعمري، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والمواقف المشرفة.

وأكد الدبيبة أن المرحوم المعمري كان مثالًا للحكمة والخلق الكريم، وعُرف بين أهالي مدينته ومحبيه بطيبته وتواضعه ومواقفه الوطنية الثابتة، مشيرًا إلى دوره الفعال في خدمة الوطن والمجتمع، ووقوفه بجانب أبنائه في الشدائد قبل الرخاء.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن أثر المعمري سيبقى محفورًا في ذاكرة من عرفوه وأسهموا معه في بناء الوطن.

واختتم البيان بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

والحاج فوزي مفتاح المعمري كان شخصية معروفة في مدينة تاجوراء، حيث ساهم في المبادرات الاجتماعية والدعم الوطني خلال مختلف المحطات السياسية والاجتماعية في ليبيا.

ويُعتبر المعمري مثالًا للأجيال الجديدة في الالتزام الوطني والخدمة المجتمعية، ما جعل وفاته حدثًا مؤثرًا على مستوى المدينة والمجتمع الليبي.