الدبيبة يقدّم واجب العزاء لعائلة اللواء «محمود القطيوي»

قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة واجب العزاء لعائلة شهيد الوطن اللواء محمود القطيوي، معبراً عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لذوي الفقيد في هذا المصاب الجلل.

وأشار الدبيبة إلى مناقب الشهيد ومسيرته الوطنية، وما قدّمه من تضحيات في سبيل أداء واجبه وخدمة ليبيا، مؤكداً أن استشهاده يمثل خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية ولليبيا بشكل عام.

وأكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقوف الحكومة إلى جانب أسر شهداء الحوادث العسكرية، وتقديرها لتضحيات منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، مشدداً على التزام الدولة برعاية أسر الشهداء وصون حقوقهم.