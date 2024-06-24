«الدبيبة» يقدّم التعازي بوفاة الباحث والمُؤرخ الدكتور عبد الكريم أبوشويرب

قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التعازي لـ “ذوي وطُلاب” الباحث والمُؤرخ الدكتور عبد الكريم أبوشويرب في وفاته.

وقال الدبيبة في بيان له: “خالص العزاء لذوي وطُلاب الباحث والمُؤرخ الدكتور عبد الكريم أبوشويرب، عضو مجمع اللغة العربية انتقل إلى رحمة الله، وقد ترك إرثًا علميًا ومعرفيًا جعله من أبرز القامات العلمية التي يفخر بها الليبيون، بعشرات الإصدارات العلمية الرصينة في مجالات الطب والترجمات والتحقيق التاريخي.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”

يذكر أن المؤرخ والمؤلف والمترجم الدكتور عبدالكريم عمر ابوشويرب يعد من قامات ليبيا الثقافية، وقد رحل عن عمر يناهز 86 عاماً قضاه في التدريس والتأليف والترجمة، تاركاً كماً كبير من المؤلفات تعتبر إضافة للمكتبة الليبية خاصة في مجال تخصصه – تاريخ الطب .

خالص العزاء لذوي وطُلاب الباحث والمُؤرخ الدكتور عبد الكريم أبوشويرب، عضو مجمع اللغة العربية، الذي انتقل إلى رحمة الله،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٢٤ يونيو ٢٠٢٤