«الدبيبة» يقدّم التعازي بوفاة المهندس «عبد الله المقيرحي»

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التعازي لأسرة الدكتور المهندس “عبد الله المقيرحي”.

وقال الدبيبة في بيان له: “خالص العزاء لأسرة الدكتور المهندس “عبد الله المقيرحي”، الذي كان رمزًا للعطاء الأكاديمي والبحث العلمي في مجال الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية، وقد ترك أثرًا طيبًا وعطاءً مميزًا في حياته الاجتماعية والمهنية بين تلاميذه وأحبابه، وقدم تضحية فريدة للوطن بنفسه وأولاده.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

خالص العزاء لأسرة الدكتور المهندس "عبد الله المقيرحي"، الذي كان رمزًا للعطاء الأكاديمي والبحث العلمي في مجال الهندسة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤