الدبيبة يقدّم التعازي في وفاة «علي محمد عبدالجواد حقيق»

تقدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة وأصدقاء الفقيد علي محمد عبدالجواد حقيق.

وقال الدبيبة في بيان له: “نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وأكد رئيس الحكومة في ختام تعزيته على أهمية التكاتف والتعاطف مع أهل الفقيد في هذه اللحظات الصعبة.

علي محمد عبدالجواد حقيق هو شخصية ليبية بارزة، ينتمي إلى عائلة فنية مرموقة، حيث يُعد شقيق الفنان الراحل عبد المجيد حقيق، الذي وُلد في طرابلس عام 1949، وكان له دور كبير في إثراء المشهد الفني الليبي.

توفي عبدالجواد علي حقيق، وهو أحد أفراد هذه العائلة الفنية، عن عمر يناهز 75 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا وفنيًا مهمًا. وقد نعى العديد من محبي الفن الليبي وفاته، معبرين عن حزنهم لفقدان هذه الشخصية التي أسهمت في تعزيز الثقافة والفن في ليبيا.

تُعد وفاة عبدالجواد علي حقيق خسارة كبيرة للمجتمع الثقافي والفني الليبي، حيث كان له دور بارز في دعم وتطوير المشهد الفني في البلاد.