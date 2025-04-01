«الدبيبة» يقدّم التعازي لأسرة الشاعر «أحمد الفاخري»

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بخالص التعازي والمواساة لمدينة أجدابيا، وأسرة الشاعر أحمد الفاخري، الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وقال الدبيبة في بيان: “ننعي الشاعر أحمد أرميلة، الذي كان صوتا للحكمة، ولسانا للموعظة، وسجلا تاريخيا أدبيا يحمل الكثير من القيم والمعاني، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

يذكر انه “وبعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، توفي الشاعر الليبي الكبير أحمد بورميلة الفاخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما”.