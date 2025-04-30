الدبيبة يقرر إلغاء 25 بعثة دبلوماسية وتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين فيها.

كما أصدر الدبيبة، قرارًا يقضي بتعليق الإيفاد للدراسة في الخارج اعتبارًا من 28 يناير، مع الإبقاء على دراسة الموفدين حاليًا دون تمديد.

وينص القرار على تحويل المخصصات المالية الناتجة عن إيقاف الإيفاد من ميزانية دعم البحث العلمي إلى مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير مصادر معرفية وأكاديمية لجميع الطلاب والباحثين داخل ليبيا.

هذا وتعد البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج تُعدّ امتدادًا لسياسة الدولة الليبية على الساحة الدولية، وتعمل كسفارات، قنصليات، وممثليات دائمة في منظمات إقليمية ودولية.