الدبيبة يقر تسهيلات جديدة لـ«الإسكان الشبابي»

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، حزمة من التعديلات والتسهيلات الخاصة بمبادرة الإسكان الشبابي، تمهيدًا لبدء صرف المخصصات المالية للمستفيدين عبر البلديات في مختلف مناطق ليبيا.

وجاء اعتماد التعديلات خلال اجتماع خُصص لمتابعة آخر التطورات التنفيذية للمبادرة، بحضور رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي وزير الشباب، هيثم الزحاف، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووزير الحكم المحلي المكلف، محمد بن غلبون، ورئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أبوبكر مصباح.

واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ المبادرة حتى يونيو 2026، حيث أظهر العرض المقدم تسجيل 506,680 طلبًا بعد إجراء المطابقة باستخدام الرقم الوطني.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 18 ألف مستفيد موزعين على 137 بلدية في مختلف أنحاء ليبيا، ضمن خطة تهدف إلى توفير الدعم السكني للشباب وتعزيز قدرتهم على بدء مشاريع البناء والاستقرار السكني.

وأوضح وزير الشباب هيثم الزحاف، خلال العرض، أن الإجراءات أسفرت عن إحالة 6,341 مواطنًا من البلديات إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري، إلى جانب تفعيل ملفات 5,827 مستفيدًا، وإبرام 1,463 عقدًا حتى الآن.

وخلال الاجتماع، اعتمد رئيس مجلس الوزراء التعديلات اللازمة للبدء في تفعيل صرف المخصصات المالية للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية وإصدار القرار الخاص بآلية الصرف.

كما وجه الدبيبة بتعديل طريقة صرف القرض السكني، لتصبح عبر ثلاث مراحل بدلًا من خمس مراحل، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وزيادة قيمة الدفعات المالية التي يحصل عليها المستفيدون في كل مرحلة، بما يساعدهم على استكمال أعمال البناء بصورة أسرع.

وأكد الاجتماع استمرار العمل على تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي وفق الخطة المعتمدة، مع مواصلة تسريع الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين في مختلف البلديات.