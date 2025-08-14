الدبيبة يكرم أوائل الثانوية العامة ويهنئ المتفوقين بالقسمين العلمي والأدبي (فيديو)

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الطالبة دانية صلاح الدين الساحلي، الحاصلة على المرتبة الأولى بشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للقسم الأدبي بنسبة نجاح 98.4677%، التابعة لمراقبة التربية والتعليم حي الأندلس.

كما هنأ رئيس الوزراء هاتفياً الطالب بلعيد محمد بلعيد بشينة، المتحصّل على المرتبة الأولى بالقسم العلمي بنسبة نجاح 99.2188%، والتابع لمراقبة التربية والتعليم توكرة.

للاطلاع على قوائم الطلبة الأوائل في القسمين العلمي والأدبي، يمكن زيارة الرابط التالي:

قوائم الطلبة الأوائل

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يزور الطالبة دانية صلاح الدين الساحلي المتحصلة على الترتيب الأول بشهادة إتمام مرحلة… تم النشر بواسطة ‏Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة‏ في الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠٢٥