الدبيبة يكرم أوائل الثانوية العامة ويهنئ المتفوقين بالقسمين العلمي والأدبي (فيديو)

نُشر: الخميس، 14 أغسطس 2025 - 18:47
زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الطالبة دانية صلاح الدين الساحلي، الحاصلة على المرتبة الأولى بشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للقسم الأدبي بنسبة نجاح 98.4677%، التابعة لمراقبة التربية والتعليم حي الأندلس.

كما هنأ رئيس الوزراء هاتفياً الطالب بلعيد محمد بلعيد بشينة، المتحصّل على المرتبة الأولى بالقسم العلمي بنسبة نجاح 99.2188%، والتابع لمراقبة التربية والتعليم توكرة.

للاطلاع على قوائم الطلبة الأوائل في القسمين العلمي والأدبي، يمكن زيارة الرابط التالي:
قوائم الطلبة الأوائل

