الدبيبة يكرم صنّاع فيلم «صعود» الفائز بجائزة الأفضل في إفريقيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كلًا من الكاتب سراج هويدي والمخرج أسامة رزق، تكريمًا لفوز فيلمهما “صعود” بجائزة أفضل فيلم إفريقي، والتي منحتها منظمة الاتحاد الإفريقي للسينما السمعية البصرية (FPFCA)، خلال فعاليات مهرجان خريبكة السينمائي الدولي بالمملكة المغربية، وحضر اللقاء مدير مركز السينما الليبية، مصطفى الكرماجي.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا الإنجاز الذي وصفه بأنه “علامة فارقة في مسار السينما الليبية”، مشيرًا إلى أن الجائزة تؤكد قدرة المبدع الليبي على تقديم خطاب بصري ناضج، يستلهم من الواقع والتاريخ، ويترجمه بلغة سينمائية راقية قادرة على مخاطبة الوجدان الإنساني عبر الحدود.

كما عبّر الدبيبة، عن تقديره الكبير للإسهامات المتواصلة لهويدي ورزق في إثراء المشهد الثقافي الليبي، من خلال أعمال سينمائية ودرامية عالية الجودة، أسهمت في استعادة الثقة في المحتوى المحلي، وأعادت الاعتبار للسرد البصري الليبي، لا سيّما في الأعمال التاريخية ذات البعد الثقافي والوطني.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مثل هذه النجاحات تستدعي توفير دعم مؤسسي مستدام للفن الليبي، باعتباره أحد الأدوات الاستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية، وبناء الجسور الثقافية مع العالم، وتقديم صورة ليبيا كـ”بلد الإبداع والذاكرة والتجدد”.