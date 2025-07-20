الدبيبة يكرم منظمي «مهرجان المالوف» ويؤكد دعم الحكومة للفن التراثي

كرّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أعضاء اللجنة العليا المنظمة لمهرجان طرابلس الدولي للمالوف في دورته الثانية عشرة، التي أقيمت تحت اسم “دورة الشيخ مصطفى أبوجراد”، وذلك خلال لقاء رسمي حضره رئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

وأشاد الدبيبة خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تنظيم هذا الحدث الفني، معتبرًا أن المهرجان مثّل عودة قوية لواحدة من أبرز التظاهرات الثقافية الوطنية، بعد انقطاع دام لسنوات، مشددًا على أن ما تحقق يُعد خطوة مهمة في مسار إحياء التراث وتعزيز الهوية الليبية.

وأثنى رئيس الحكومة على مشاركة فرق المالوف من مختلف المدن الليبية، وما شكله ذلك من لوحة فنية جامعة تعبّر عن التنوع الثقافي وروح الانتماء، مؤكدًا أن دعم الدولة للفن الذي يعكس الهوية الحضارية والموروث الشعبي سيستمر، في إطار سعي الحكومة لبناء مجتمع متماسك يعتز بتقاليده.

كما أكد الدبيبة على أهمية استمرار تفعيل الحركة الفنية وتشجيع الإنتاج الثقافي، باعتباره أحد مرتكزات الوعي الوطني، ومجالًا يعكس تنوّع ليبيا وغناها الثقافي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي واضح نحو دعم الثقافة والفنون كمكون أصيل في مشروع بناء الدولة وتعزيز الانتماء الوطني.