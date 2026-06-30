الدبيبة يكلف «بن غلبون» بتسيير مهام وزارة الحكم المحلي مؤقتاً

:أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القرار رقم (286) لسنة 2026، القاضي بتكليف وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد عمر بن غلبون بتسيير مهام وزارة الحكم المحلي بصفة مؤقتة، وفقاً للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

واستند القرار إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى جانب عدد من التشريعات والقرارات النافذة ذات الصلة، وذلك في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تكليف محمد عمر بن غلبون بتسيير مهام وزارة الحكم المحلي مؤقتاً، فيما أكدت المادة الثانية بدء العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معه، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

ويأتي هذا القرار بعد تكليف وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، الأمر الذي استدعى اتخاذ ترتيبات إدارية لضمان استمرار عمل الوزارة ومتابعة ملفاتها التنفيذية والخدمية خلال المرحلة الحالية.