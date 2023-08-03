«الدبيبة» يلتقي أعيان غدامس وعمداء بلديات المناطق المحيطة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عدداً من أعيان مدينة غدامس، وعمداء بلديات المناطق المحيطة بها، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالمدينة.

وبحث الدبيبة مع الأعيان وعمداء البلديات الأوضاع الخدمية في المدينة، مؤكداً دعم الحكومة وحرصها على توفير جميع الاحتياجات اللّازمة للنهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها.

من جانبهم، عبر العمداء والأعيان للدبيبة عن امتنانهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية ومساعيها في تطوير البنية التحتية وإعادة الحياة للمنطقة، خاصين بالثناء زيارة الحكومة ودعمها وحرصها على عقد اجتماع مجلس الوزراء داخلهان بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.