الدبيبة يلتقي أعيان «قصر الأخيار» في اجتماع موسع

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، لقاءً مع أعيان بلدية قصر الأخيار، بحضور عدد من وزراء الحكومة ورؤساء الأجهزة التنفيذية، وذلك ضمن فعاليات الزيارة الحكومية للبلدية.

وجرى اللقاء في إطار التواصل المباشر مع مكونات المجتمع المحلي، بهدف بحث احتياجات البلدية ومتابعة الأوضاع الخدمية والأمنية والتنموية، إلى جانب الاستماع إلى ملاحظات الأعيان بشأن سير الخدمات العامة داخل المنطقة.

وشهد الاجتماع حضوراً حكومياً واسعاً، حيث رافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع المجالس المحلية والأعيان في مختلف المدن الليبية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والمكونات الاجتماعية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل الميداني المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم بشكل عملي، بعيداً عن المركزية الإدارية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات ميدانية تنفذها حكومة الوحدة الوطنية في عدد من البلديات، في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.