على هامش منتدى أنطاليا.. الدبيبة يلتقي الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025.

وجرى خلال اللقاء “التباحث حول ملفات التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا، وسبل تعزيز الشراكة في عدد من المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وكان أعلن المكتب الإعلامي في حكومة الوحدة الوطنية، أنه “بدعوة من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، يشارك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وبحسب المكتب، “سيجري رئيس الوزراء لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والزعماء المشاركين في المنتدى الذي ينعقد في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا في نسخته الرابعة”.