«الدبيبة» يلتقي الرئيس العراقي لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الرئيس العراقي عبداللطيف راشد، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على “أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والعراق في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والتبادل الثقافي”.

كما تم التطرق إلى “أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة”.

وشدد الطرفان على “أهمية تطوير العلاقات التي تجمع البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التكامل بين الشعبين الليبي والعراقي”.